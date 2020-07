Destiny 2 Oltre la Luce: Bungie sta riscrivendo l'editor di Guardiani

Nel corso di una sessione di domande e risposte con la community, Luke Smith di Bungie ha confermato di essere al lavoro per migliorare in maniera sensibile il sistema di personalizzazione dei Guardiani di Destiny 2 Oltre la Luce.

Interpellato sull'argomento da un appassionato dello sparatutto sci-fi entrato il mese scorso nella Stagione degli Arrivi, il direttore della software house statunitense ha offerto un importante chiarimento sulla possibile introduzione di un sistema che permetta agli utenti di modificare l'aspetto del proprio eroe: "Senti... anche io sono un tipo con la faccia pelosa e quindi qualcosa del genere sarebbe bello (come la possibilità di aggiungere la barba al proprio Guardiano, ndr). Certo, sarebbe un po' strano metterla su dei personaggi femminili. Ma siamo in procinto di riscrivere completamente la nostra sezione legata alla personalizzazione del viso, anzi, proprio ora stiamo revisionando quella parte".

Oltre alla conferma di essere attualmente al lavoro per riscrivere l'editor di Guardiani di Destiny 2, Luke Smith conclude affermando che le opzioni per aggiungere la barba al proprio personaggio potrebbero arrivare "forse un giorno, lungo la strada". Non sappiamo, però, se la revisione del sistema di personalizzazione fornirà finalmente l'opportunità ai giocatori di modificare l'aspetto del proprio alter-ego in ogni momento dell'avventura (possibilmente gratis). Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino al 22 settembre e assistere all'uscita di Destiny 2 Oltre la Luce su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con lancio successivo su PS5 e Xbox Series X a 4K/60fps.