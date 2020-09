Destiny 2 Oltre la Luce: il Cacciatore Revenant si mostra in un nuovo trailer

Nel corso delle ultime ore Bungie ha finalmente diffuso tutte le informazioni sulla sottoclasse della Stasi del Cacciatore in Destiny 2 Oltre la Luce, la quale prende il nome di Revenant e fornisce all'agile Guardiano una serie di strumenti che lo trasformano in una sorta di ninja.

Dopo averci informato con tutti i dettagli riguardanti le abilità del Revenant, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un nuovo filmato di gameplay incentrato sulla sottoclasse, così da permettere ai fan di vedere in azione tutte le mosse speciali di cui abbiamo sentito parlare di recente. Il filmato in questione si focalizza principalmente sul nuovo attacco corpo a corpo, Lama Raggelante, e sulla nuova Super, Silenzio e Fragore: il primo consiste in uno shuriken che rimbalza tra i nemici congelandoli, il secondo in un doppio falcetto che può essere lanciato, congelando i nemici con il primo tiro per poi distruggerli in una miriade di pezzi con il secondo.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato al Cacciatore Revenant, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche tutte le novità della sottoclasse della Stasi dello Stregone in Destiny 2 Oltre la Luce, che permette ai giocatori di impugnare un bastone in grado di congelare e distruggere gli avversari.