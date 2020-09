Destiny 2 Oltre la Luce: cambiamenti per le playlist Assalto, Crogiolo e Azzardo

Prosegue la marcia di avvicinamento al 10 novembre, giorno in cui debutterà la nuova grande espansione di Destiny 2, Oltre la Luce, che darà ufficialmente il via alla quarta annata dello sparatutto a mondo condiviso e alla Stagione 12.

Nell'attesa, i ragazzi di Bungie stanno svelando piano piano tutte le principali novità che i giocatori possono aspettarsi dal prossimo autunno. Dopo averci parlato del nuovo potere della stasi e dei contenuti che verranno rimossi, hanno delineato i principali cambiamenti che verranno applicati alle playlist Assalto, Crogiolo e Azzardo a partire dalla Stagione 12.

Assalti

Gli assalti dell'Avanguardia e Cala la Notte: Calvario saranno le due uniche opzioni di playlist. Ognuna continuerà a offrire sfide settimanali per l'ottenimento di equipaggiamento potente, mentre Cala la Notte: Calvario proporrà ancora il matchmaking a basse difficoltà, garantendo maggiori e migliori ricompense per coloro che affrontano l'attività nelle opzioni più impegnative. In una delle future stagioni verranno aggiunte le armi affinate anche gli assalti.

Crogiolo

Per quanto concerne il Crogiolo, queste sono le playlist previste nel navigatore:

Controllo

Eliminazione

Rissa

Sopravvivenza (Saranno disponibili sia Sopravvivenza che Sopravvivenza indipendente)

Rotazione settimanale: Scontro, Pandemonio e Prova di Forza

Partite private

Disponibilità limitata: Stendardo di Ferro e Stendardo di Ferro indipendente, che farà il suo debutto nella stagione 12 (noterete un piccolo nodo accanto allo Stendardo di Ferro, come per la modalità Competitiva)

Disponibili nel fine settimana: Prove di Osiride (torneranno le le armi affinate, ricompensa per chi riesce a raggiungere il Faro)

Azzardo

Azzardo e Azzardo Eccelso verranno consolidati in una singola modalità. L'obiettivo dichiarato è quello di "costruire un Azzardo Eccelso più accessibile, mantenendo il formato a round singolo ma di durata maggiore, senza le caratteristiche per armatura di Azzardo Eccelso". La fase di raccolta/deposito particelle rappresenterà i due terzi della partita, invece della metà, mentre la lotta con i primordiali sarà velocizzata (rispetto all'Azzardo Eccelso) in modo da dare una sensazione di una "corsa al boss". Per quanto riguarda gli assedianti, è stato rimosso il capitano corrotto, dato che si è rivelato essere un po' troppo potente come assediante da 10 particelle, e sostituito con il tipo Falange. Il numero di invasioni durante il recupero particelle sarà sempre di 3, ma il tempo minimo tra un'invasione e l'altra è stato stabilito a 20 secondi (invece di 10), poiché "non è bello sentirsi costantemente invasi". La durata dello scontro con il boss sarà una via di mezzo tra Azzardo e Azzardo Eccelso. Bungie ha riferito: "questa modalità sarà leggermente più rapida di Azzardo Eccelso, soprattutto dato l'accorciamento della fase del boss e la rimozione di combattenti grandi, ma vi darà comunque quell'esperienza da Azzardo che tanto amate".

Destiny 2: Oltre la Luce verrà pubblicata il 10 novembre su PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Entrerà a far parte di Xbox Game Pass fin dal lancio, e supporterà l'upgrade gratis su Xbox Series X e PS5 dalle versioni di precedente generazione. La data di lancio per PlayStation 5 non è ancora nota.