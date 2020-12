Destiny 2 Oltre la Luce: come ottenere il Falco Lunare

In concomitanza con il debutto dell'upgrade gratuito di Destiny 2 Oltre la Luce per PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie al quale il gioco gira a 4K e 60 fps, Bungie ha anche introdotto l'impresa esotica che permette ai guardiani di entrare ancora una volta in possesso del leggendario cannone portatile del primo capitolo: il Falco Lunare.

Come dare il via alla quest esotica del Falco Lunare

Per poter avviare quest'impresa dovete innanzitutto essere in possesso del pass della Stagione della Caccia di Destiny 2: Oltre la Luce. Se rispettate questo requisito, allora non dovete far altro che andare a parlare con il Ragno sulla Riva Contorta per dare il via alla missione. Va precisato che non ci sono altri requisiti e non importa se avete completato o meno altre quest.

Dove trovare le 5 piume

La prima richiesta del Ragno consiste nel ritrovamento di cinque piume dorate in giro per i vari pianeti. Di seguito trovate l'elenco dei luoghi in cui trovarle, ma vi suggeriamo di aiutarvi guardando il filmato in apertura della guida:

Sopra una delle casse fuori dalla Tana del Ragno Zona Morta Europea, nel settore perduto chiamato Caverna delle Anime (nella Palude): la piuma è su una struttura di metallo Cosmodromo: al punto d'atterraggio è presente una grossa colonna di cemento, saliteci sopra per trovare la terza piuma Città Sognante: atterrate alle Nebbie Divaliane e dirigetevi verso l'enorme ingresso di colore viola che porta al Pozzo Cieco. La piuma si trova svoltando a sinistra appena entrati L'ultima piuma si trova sulla Luna, nella stanza dell'Altare di Oryx. Per raggiungerla dovete andare a Corda dell’Arciere (dove trovate Eris Morn) ed entrare nelle caverne. Proseguite fino a trovare una porta sulla sinistra, entrateci e poi proseguite fino a trovare la stanza in cui avete anche sconfitto un boss della caccia al Fanatico: la piuma si trova sulla sinistra

Voci nella Luce

Raccolte le piume, dovrete recarvi nella Zona Morta Europea, sulla Terra, e completare la nuova missione che prende il nome di "Un sogno da lontano".

Il sogno di un sogno

Il prossimo step consiste nel tornare sulla Riva Contorta per parlare con il Corvo di quello che avete fatto.

Riadattamento paracausale

Ora il vostro obiettivo è quello di generare 50 Sfere di Potere, che possono essere create in vari modi. Il metodo più rapido è quello di utilizzare armi con catalizzatore o masterwork, in modo tale da generare sfere con eliminazioni precise e multi-uccisioni. Non dimenticate anche di utilizzare sottoclassi la cui Super permette di eliminare un gran numero di nemici. Completato l'obiettivo, tornate dal Corvo per decidere come procedere.

Ulteriori interferenze

Atterrate a Trostland, nella Zona Morta Europea, e completate la nuova missione a base di piume. Questa volta non avrete bisogno di aiuti, dal momento che la posizione degli oggetti vi verrà segnalata direttamente sulla mappa e sarà impossibile sbagliarsi. Dopo aver raccolto le piume, è tempo di tornare dal Corvo per dare il via allo step successivo.

Gruppo di caccia

Questa fase della missione richiede l'uccisione di Campioni o Guardiani nelle partite di Azzardo e del Crogiolo. Ogni nemico controllato dalla CPU ucciso porterà avanti la barra del 2,5%, invece i Guardiani eliminati vi daranno solo lo 0,5% sebbene siano molto più semplici da far fuori. Un'altra opzione sono i boss dei Settori Perduti, che dovrebbero darvi il 3% di progresso.

Riforgiatura nella Luce

Ora è il momento di tornare nella Zona Morta Europea e di affrontare la missione "Il Corvo e il Falco" per riforgiare il Falco Lunare. Al termine della missione vi verrà donato un Falco Lunare, ovvero il cannone portatile esotico con questo perk unico:

Colpo paracausale: I colpi di grazia e di precisione inflitti con Falco Lunare forniscono unità di Carica paracausale. L'ultimo colpo nel caricatore infligge danni bonus basati sul numero di unità. Riporre Falco Lunare sull'ultimo colpo annulla le cariche

