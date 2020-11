Destiny 2 Oltre La Luce: come ottenere Senza Tempo per Spiegare e il suo Catalizzatore

Tra le nuovi armi esotiche che si possono ottenere in Destiny 2 Oltre la Luce troviamo anche un'arma che i vecchi Guardiani conoscono molto bene: Senza Tempo per Spiegare, il fucile a impulsi dell'Ignota Exo. Scopriamo come aggiungerlo alla collezione e potenziarlo tramite il Catalizzatore esotico.

Fortunatamente l'arma in questione non è un drop casuale e può ottenerla qualsiasi giocatore abbia acquistato l'espansione Oltre la Luce (questo vale anche per gli abbonati a Xbox Game Pass su console, dove il gioco è già disponibile) e portato a termine la quest principale. Al termine della campagna del DLC, infatti, vi verrà chiesto di parlare con l'Ignota Exo presso l'accampamento a sud dell'area di pattuglia su Europa: interagendo con il personaggio non solo vi verranno forniti degli importanti dettagli riguardanti la trama del gioco, ma vi verrà anche data l'arma esotica con tanto di Impresa per sbloccarne il Catalizzatore.

L'Impresa esotica non è molto complessa e richiede solo un po' di pazienza. Il primo passo consiste nella raccolta di cinque diversi Frammenti di codice dello schema, i quali possono essere trovati visitando l'area chiamata Exoscienza Bray (ad ovest rispetto al Promontorio del Cadmo) ed eliminando i nemici al suo interno. Completato questo step occorre tornare a parlare con L'ignota Exo per ricevere un'altra fase della missione: eliminare 60 Vex nelle aree di Europa chiamate Nexus, Pozzo dell'Infinità o Ponte di Vetro. Le uccisioni, da fare rigorosamente con il fucile esotico, possono essere effettuate anche nella prima area dell'Assalto "Il Ponte di Vetro", così da evitare inutili viaggi alla ricerca della zona giusta. Parlate nuovamente con l'Ignota Exo per ricevere l'ultimo step della quest esotica, ovvero accumulare uccisioni con l'arma fino a caricare la barra (dovrà raggiungere il 100%). Al raggiungimento del valore massimo della barra, il Catalizzatore potrà essere applicato al fucile a impulsi e vi permetterà di creare Sfere di Potere con le uccisioni precise o le multi-uccisioni.

