Destiny 2 Oltre la Luce: come recuperare le vecchie esotiche e le armi rituali

Tra le tante novità di Destiny 2 Oltre la Luce troviamo anche il Monumento alle Luci Perdute, un pratico menu attraverso il quale i Guardiani possono recuperare armi leggendarie ed esotiche che non possono più essere acquisite poiché legate a contenuti al momento non presenti nello sparatutto.

Nel caso in cui dovesse mancarvi qualcosa nella collezione, non dovete far altro che fare una visita alla Torre ed interagire con la statua d'oro situata tra gli schermi del deposito: vi si aprirà una schermata con vari menu, all'interno dei quali vi sono le varie armi che possono essere recuperate. Per quello che riguarda le gloriose armi leggendarie come Per non dimenticare, Vetta e Asceta, i requisiti non sono particolarmente elevati e si possono tranquillamente recuperare per utilizzarle nel PvP. Va precisato infatti che queste sono armi "vecchie" e che quindi non possono essere potenziate al punto da essere efficaci nei contenuti PvE di Oltre la Luce. Ciò non significa però che siano inutili, visto che nel Crogiolo sono presenti numerose modalità che non tengono conto del Livello Potere dell'equipaggiamento.

Il discorso è molto diverso per quello che concerne invece le esotiche, che non solo non hanno alcun limite in termini di infusione ma sono anche più difficili da recuperare. In questo caso i requisiti sono molto più alti in termini di lumen e materiali e possono servire i seguenti oggetti:

ogni Guardiano può avere nell'inventario un solo oggetto di questo tipo, il quale può essere recuperato tra le ricompense del pass o completando le quest settimanali di Xur, l'emissario dei Nove Spoglie di Conquista: valuta che si ottiene completando qualsiasi Incursione e serve per ottenere le armi esotiche esclusive dei vecchi Raid

Ecco di seguito l'elenco completo delle armi presenti nel Monumento alle Luci Perdute:

Equipaggiamento storico

Ululato alla Luna (cannone portatile, slot arma energetica)

Per non dimenticare (cannone portatile, slot arma energetica)

Gladio di Redrix (fucile a impulsi, slot arma cinetica)

La Vetta (lanciagranate, slot arma cinetica)

Asceta (mitraglietta, slot arma energetica)

Revocatore (fucile di precisione, slot arma cinetica)

Coltello da lancio di Randy (fucile da ricognizione, slot arma cinetica)

Komodo-4FR (fucile a fusione lineare, slot arma pesante)

Corna del Cervo (arco da combattimento, slot arma energetica)

Spezzacollo (fucile automatico, slot arma cinetica)

Delirium 21% (mitragliatrice, slot arma pesante)

Quiete (arco da combattimento, slot arma energetica)

Strategia di fuga (mitraglietta, slot arma cinetica)

Pitone (fucile a pompa, slot arma energetica)

Domanda caricata (fucile a fusione, slot arma energetica)

Belladonna (fucile a impulsi, slot arma cinetica)

Ossigeno SR3 (fucile da ricognizione, slot arma energetica)

Wendigo GL3 (lanciagranate, slot arma pesante)

Mezza Parola (mitragliatrice, slot arma pesante)

Avvoltoio (arma da supporto, slot arma cinetica)

Esotiche della Guerra Rossa

Sturm (cannone portatile, slot arma cinetica)

Multi-Strumento Mida (fucile da ricognizione, slot arma cinetica)

Re dei Ratti (arma da supporto, slot arma cinetica)

Simulatore Dormiente (fucile a fusione lineare, slot arma pesante)

Linea Oraria Zero (spada, slot arma pesante)

Lancia di Polaris (fucile da ricognizione, slot arma energetica)

Leggenda di Acrius (fucile a pompa, slot arma pesante)

Esotiche de I Rinnegati

Asso di picche (cannone portatile, slot arma cinetica)

Ultima parola (cannone portatile, slot arma cinetica)

Le Monarque (arco da combattimento, slot arma energetica)

Jotunn (fucile a fusione, slot arma energetica)

Fardello di Izanagi (fucile di precisione, slot arma cinetica)

Aculeo (cannone portatile, slot arma cinetica)

Lumina (cannone portatile, slot arma cinetica)

Verità (lanciarazzi, slot arma pesante)

Malvagio Karma (fucile a impulsi, slot arma cinetica)

Anarchia (lanciagranate, slot arma pesante)

Tarrabah (mitraglietta, slot arma energetica)

Sempre Puntuale (astore)

Esotiche di Ombre dal Profondo

Soffio del Leviatano (arco da combattimento, slot arma pesante)

Promessa di Eriana (cannone portatile, slot arma energetica)

Bastione (fucile a fusione, slot arma cinetica)

Simmetria (fucile da ricognizione, slot arma energetica)

Rovina del diavolo (arma da supporto, slot arma energetica)

Fiammiferi di Tommy (fucile automatico, slot arma energetica)

Quarto Cavaliere (fucile a pompa, slot arma energetica)

