Destiny 2 Oltre la Luce: come sarà la Volta di Vetro? Ne parla Bungie

L'Assistant Game Director di Bungie, Joe Blackburn, ha colto al volo l'occasione offertagli dai giornalisti di Polygon per snocciolare tutta una serie di dettagli sul ritorno dell'Incursione della Volta di Vetro in Destiny 2 Oltre la Luce.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della casa di sviluppo a stelle e strisce ha constatato come "i Guardiani sono diventati significativamente più forti nel lasso di tempo trascorso dal primo Destiny. Volevamo vedere come sarebbe stato con tutte le armi, le abilità e le armature accessibili ai Guardiani in Destiny 2. Sicuramente faremo dei cambiamenti per rendere questa Incursione impegnativa come poteva esserlo in passato, ma non vogliamo andare troppo oltre e farla sembrare un'Incursione diversa da quella che era in origine".

Pur senza svelare l'entità dei cambiamenti che verranno apportati alla precedente Volta di Vetro, Blackburn sottolinea come l'intenzione di Bungie sia quella di fornire un'esperienza ludica che contribuisca a pizzicare le corde della nostalgia dei giocatori di lungo corso, a cominciare dalle dinamiche sandbox e dal sistema di combattimento: "Ovviamente ci sono stati alcuni aggiornamenti rispetto alla versione originaria, ma nessuno ha intenzione di proporre delle versioni di Verdetto Raggiunto o Portatore del Fato radicalmente diverse da quelle del passato. Perchè a quel punto daremmo ai giocatori l'impressione di stare mentendo".

In base a quanto illustrato da Bungie, la Volta di Vetro sarà una delle tante novità che attraverseranno Destiny 2 Oltre la Luce nel 2021: tra i contenuti previsti dalla software house americana, citiamo l'introduzione delle Trasmogrificazioni, l'adozione del Crossplay totale tra PC, Google Stadia e console, degli Assalti della DAGA Caduta e della Tana dei Diavoli e delle immancabili sorprese stagionali tra armi, attività di alto livello e sfide a tempo.