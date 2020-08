Destiny 2 Oltre la Luce: quali contenuti verranno rimossi al lancio del 10 novembre?

Negli anni, l'universo imbastito da Bungie è cresciuto a dismisura, e con l'approcciarsi dell'Anno 4 di Destiny 2 - che prenderà il via il 10 novembre con il lancio dell'espansione Oltre la Luce - gli sviluppatori intendono gettare le fondamenta per un futuro sostenibile.

Bungie ha chiaramente affermato che Destiny 2 è diventato troppo grande per poter essere mantenuto e aggiornato efficientemente, e che la complessità contribuisce ad aumentare il numero di bug, oltre che a frenare l'innovazione. In modo da garantire un supporto efficiente e continuato negli anni, il team ha preso la decisione di rimuovere i vecchi contenuti diventati poco popolari ed esportarli nel Deposito dei Contenuti di Destiny (Destiny Content Vault).

I primi contenuti che verranno rimossi dal gioco al lancio di Oltre la Luce saranno le destinazioni Marte, Io, Titano, Mercurio, il Leviatano e le relative attività, raid compresi. Ciò significa che finiranno nel Vault anche le campagne gratuite La Guerra Rossa, La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica. In compenso, Bungie sta lavorando ad una "storia delle origini espansa per i Guardiani", che sarà disponibile per tutti i giocatori fin dal lancio di Oltre la Luce. Le campagne, i contenuti e i raid delle espansioni I Rinnegati e Ombre dal Profondo continueranno invece ad essere giocabili dai possessori delle rispettive espansioni.

Cosa ci sarà, quindi, in Destiny 2 quando Oltre la Luce darà il via all'anno 4? I giocatori troveranno la nuova destinazione Europa con tutte le attività annesse della nuova espansione, la Luna, la Riva Contorta, la Città Sognante, la Zona Morta Europea e Nessus. In aggiunta, direttamente da Destiny 1, tornerà il Cosmodromo, con tanto di assalto La Volontà di Crota. Ad un certo punto dell'anno 4 è anche previsto il ritorno della Volta di Vetro, il primo e indimenticabile raid della storia del gioco.

Per una panoramica estremamente dettagliata dei contenuti (mappe PvP e Azzardo, modalità, dungeon, quest esotiche, catalizzatori) che verranno rimossi e di quelli che rimarranno vi consigliamo di consultare il post ufficiale di Bungie. Destiny 2 Oltre la Luce verrà lanciata il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Farà parte di Xbox Game Pass fin dal lancio ed è previsto anche il debutto su PS5 e Xbox Series X con un'edizione 4K a 60fps, con tanto di upgrade gratis dalle versioni di precedente generazione.