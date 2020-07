Destiny 2: Oltre la Luce al day one su Xbox Game Pass, supporterà i 4K/60fps su Series X

Nel corso dell'appuntamento dedicato ai giochi di Xbox Series X non si è parlato solo di esclusive e tra i titoli mostrati c'è stato anche Destiny 2: Oltre la Luce. Microsoft ha infatti confermato che il nuovo DLC dello sparatutto Bungie entrerà a far parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal lancio.

Chiunque stia giocando la versione free to play dello shooter, quindi, il prossimo settembre potrà scaricare senza costi aggiuntivi (a patto che disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass) il gioco con tutti i principali DLC (I Rinnegati e Ombre dal Profondo) e riceverà al lancio, ovvero il 10 novembre 2020, anche l'espansione Oltre la Luce. Il pacchetto scaricabile gratuitamente dagli abbonati al servizio Microsoft metterà a disposizione dei giocatori solo il contenuto principale e non le mini-espansioni stagionali, le quali andranno acquistate separatamente in un Season Pass dell'Anno 4 o singolarmente.

Durante l'evento è stato inoltre ribadito come Destiny 2 verrà ottimizzato anche per Xbox Series X, piattaforma la cui potenza permetterà al gioco di girare a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo. Il gioco sarà inoltre giocabile tramite Project xCloud su tablet e smartphone.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'espansione, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa Destiny 2 Oltre la Luce è stato posticipato di qualche settimana e l'attuale stagione è stata di conseguenza prolungata.