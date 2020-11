Destiny 2 Oltre la Luce è disponibile! La Verità dietro la Storia nel video di Bungie

Gli sviluppatori di Bungie festeggiano l'uscita di Destiny 2 Oltre la Luce confezionando un video che svela La Verità dietro la Storia a tutti gli appassionati di questa saga sparatutto che si apprestano a esplorare i ghiacci di Europa.

Con Oltre la Luce, la software house americana inaugura l'Anno 4 di Destiny 2 con la Stagione della Caccia, una fase che porterà a tanti stravolgimenti nel Sistema Solare in ragione del caos seguito alla scomparsa di interi pianeti e all'avvento delle misteriose Astronavi Piramidali.

I Guardiani che si recheranno sulla luna gioviana Europa dovranno fronteggiare le armate di Caduti guidate da Eramis, la Kell dell'Oscurità: chi vorrà compiere questa impresa dovrà allontanarsi dalla Luce del Viaggiatore e abbracciare l'Oscurità con il potere Stasi.

I fan di Destiny 2 che hanno acquistato Oltre la Luce, o che ne fruiscono gratuitamente con il Game Pass, possono viaggiare alla volta di Europa a partire da oggi, 10 novembre, su PC, PS4, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X|S, oppure dal 19 novembre su PlayStation 5. Per il grande numero di utenti che stanno cercando di connettersi ai server di Destiny 2, Bungie segnala che in questa primissima fase di lancio potrebbero palesarsi dei problemi e disconnessioni varie.

Per saperne di più sulle attività che attendono i Guardiani nell'Anno 4 di Destiny 2, vi lasciamo a questo approfondimento con il calendario della Stagione della Caccia e tutte le informazioni sulle tempistiche per l'accesso alle diverse missioni e sfide offerte dal kolossal FPS di Bungie.