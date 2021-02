Destiny 2 dopo Oltre la Luce: l'espansione The Witch Queen rinviata al 2022

Premuratisi di lanciare la Stagione degli Eletti di Destiny 2, i ragazzi di Bungie pubblicano un nuovo diario di sviluppo che annuncia il posticipo al 2022 di The Witch Queen, l'espansione seguirà all'attuale fase di Oltre la Luce.

Con un lungo intervento firmato dall'intero team di Bungie, gli autori di Bellevue confermano di aver modificato la roadmap delle future espansioni di Destiny 2 sottolineando come "The Witch Queen rappresenta un'importante evoluzione nella storia di Destiny 2. Oltre la Luce ha gettato le fondamenta che ci hanno permesso di intrecciare la storia dei due Destiny, ma The Witch Queen avrà una narrazione fortemente connessa all'espansione Lightfall e a ciò che verrà dopo".

Gli sviluppatori di Bungie rimarcano il concetto precisando che "sarà qualcosa che non abbiamo mai fatto, creeremo un ecosistema con personaggi, archi narrativi, eroi e cattivi che persisteranno nelle versioni future di Destiny. Si tratterà poi della conclusione di quella che defininiamo la 'Saga della Luce e dell'Oscurità', il conflitto che abbiamo introdotto molti anni fa con il lancio del primo Destiny".

In ragione di questo enorme sforzo creativo, e delle sopraggiunte difficoltà per l'emergenza Coronavirus, i vertici di Bungie hanno perciò preferito prendersi tutto il tempo necessario per concretizzare questa ambiziosa visione e deciso di spostare al 2022 l'uscita di The Witch Queen. A questo punto non rimane che attendere ulteriori chiarimenti sulle inevitabili modifiche che verranno apportate alla progressione delle attività e ai contenuti in arrivo su Destiny 2 Oltre la Luce nella seconda metà del 2021.