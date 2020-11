Destiny 2 Oltre la Luce: Fossa, GiornoGaming e Divus discutono del nuovo DLC

Se vi siete persi l'ultima diretta a tema Destiny 2 Oltre la Luce andata in onda sul canale Twitch di Everyeye e durante la quale abbiamo discusso dell'ultima espansione dello sparatutto in prima persona Bungie, abbiamo per voi la replica della live.

Durante la diretta abbiamo parlato per quasi due ore del contenuto aggiuntivo dello shooter che porta i Guardiani per la prima volta su Europa, un nuovo pianeta sul quale i protagonisti dovranno aiutare l'Ignota Exo a sconfiggere Eramis, una nuova minaccia che metterà in pericolo il Viaggiatore a causa della sua enorme rabbia. A discutere dell'espansione troviamo il buon Francesco Fossetti, Lorenzo "Divus" Domenis (che si è occupato della recensione di Destiny 2 Oltre la Luce sulle pagine di Everyeye) e Andrea "GiornoGaming" Zaffina, che ogni settimana si dedica al titolo Bungie in almeno un paio di appuntamenti serali del nostro palinsesto Twitch. Tra una chiacchiera e l'altra è anche possibile vedere il nostro Fossa alle prese con il gioco su PlayStation 5, dove gira in maniera più stabile nonostante l'upgrade gratuito alla nuova generazione di console arriverà solo il prossimo mese.

Prima di lasciarvi alla replica, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come ottenere Senza Tempo per Spiegare e il suo Catalizzatore in Destiny 2 Oltre la Luce.