Destiny 2 Oltre la Luce: i ghiacci alieni di Europa esplodono nel trailer di lancio

Stilato il calendario della Stagione della Caccia di Destiny 2, i ragazzi di Bungie si preparano al lancio dell'espansione Oltre la Luce confezionando un trailer che mostra le ambientazioni, i nemici e le attività da svolgere nella nuova fase che darà inizio all'Anno 4 del kolossal sparatutto.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori americani ci permette di assistere alle operazioni condotte da Eramis, la Kell dell'Oscurità, dopo essere entrata in contatto con l'astronave piramidale atterrata sulla luna gioviana Europa ed aver acquisito il potere Stasi.

Ai Guardiani dell'Ultima Città della Terra spetterà perciò il gravoso compito di proteggere ancora una volta il Viaggiatore ed evitare la capitolazione della civiltà umana per mano di Eramis e del suo esercito di Caduti potenziati da Stasi. I giocatori dovranno così brandire a loro volta l'Oscurità e servirsi di questa nuova abilità per ottenere la forza necessaria a battere le schiere di alieni provenienti dai ghiacci di Europa.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer di lancio di Destiny 2 Oltre la Luce e attendere con voi l'uscita dell'espansione, prevista per il 10 novembre su PC, PS4, Google Stadia, Xbox One e (in retrocompatibilità) su Xbox Series X|S, come pure su PS5 dal 19 novembre. Per l'update nextgen di Destiny 2 Oltre la Luce, invece, bisognerà pazientare fino all'8 dicembre per vederlo arrivare su PS5 e Xbox Series X e S: in compenso, questo importante aggiornamento sarà gratuito per chi acquisterà il DLC su PS4 o Xbox One, ma anche per chi avrà accesso all'espansione attraverso l'abbonamento a Xbox Game Pass.