Destiny 2 Oltre la Luce: un leak svela il ritorno di una vecchia ambientazione?

Nel corso della serata sono apparse in rete alcune immagini a tema Destiny 2: Oltre la Luce che non hanno potuto che scuotere tutti i fan dello shooter Bungie, dal momento che mostrano un importante modifica al mondo di gioco che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

L'immagine arriva direttamente dal PlayStation Store e mostra un piccolo gruppo di Guardiani con un Viaggiatore perfettamente integro sullo sfondo. Come ben sapranno i giocatori del titolo, nel corso degli ultimi archi narrativi l'enorme sfera grigia ha subito dei grossi danni ed è al momento possibile vedere gli effetti della Guerra Rossa ogni volta che si fa visita alla Torre, visto che il Viaggiatore fa parte dello sfondo. L'immagine lascia quindi intuire che i prossimi capitoli della storia potrebbero fare in modo che i Guardiani riportino il Viaggiatore ai fasti di un tempo, magari proprio grazie ai poteri forniti dalla Stasi. Ad avvalorare queste ipotesi sono alcuni vecchi artwork del menu delle destinazioni pubblicati dalla stessa Bungie nel corso dell'estate, i quali mostrano anche in questo caso il Viaggiatore nella sua interezza. Secondo alcuni fan, presto potremmo anche tornare sulla vecchia Torre, quella del primo capitolo distrutta da Ghaul nella missione che funge da prologo di Destiny 2.

Insomma, qualcosa di grosso potrebbe accadere presto nel mondo di Destiny 2 e bisognerà attendere il prossimo 10 novembre 2020 per dare il via all'arco narrativo nel quale potrebbero verificarsi tali eventi. In attesa del prossimo DLC, vi ricordiamo che l'upgrade grafico di Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X arriverà a dicembre 2020 e consentirà di giocare a 4K e 60 fps.