Destiny 2 Oltre la Luce: mappa e info di Europa, la nuova area di pattuglia

Dopo averci mostrato il trailer su Europa di Destiny 2: Oltre la Luce, Bungie ha deciso di aggiornare il sito ufficiale dello sparatutto in prima persona con una notevole quantità di informazioni sulla destinazione in arrivo con il prossimo DLC a pagamento.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, Europa è un pianeta ghiacciato che nasconde dei pericolosi segreti legati all'Oscurità e sul quale vive Eramis, una nuova minaccia che i Guardiani dovranno affrontare. In giro per la nuova area di gioco troviamo anche luoghi che nascondono tecnologia dell'Età dell'Oro e che probabilmente esploreremo nella quest principale di Oltre la Luce.

Questi sono invece i principali luoghi di Europa, nuova area di pattuglia:

Rovine del Vespro: un tempo casa di migliaia di colonizzatori, ora è tutto ciò che resta della colonia di Clovis Bray

Abisso di Asterion: le strutture vex visibili in superficie sono soltanto la punta dell'iceberg

Promontorio di Cadmo: un paesaggio innevato, presunto luogo di una sepolta struttura chiamata Exoscienza Bray

Passo di Caronte: il sito del centro di comunicazioni di Europa, origine di un segnale di soccorso inviato da Variks

Oltre: una vecchia amica ti aspetta su questa radura che sovrasta lo scontro tra Luce e Oscurità

Visitando il sito ufficiale di Destiny 2 Oltre la Luce è anche possibile visualizzare una mappa interattiva di Europa, la quale permette di scoprire in anteprima quelli che saranno i luoghi attraverso i quali ci muoveremo nel corso delle varie attività principali e secondarie dell'Anno 4.

Sapevate che Destiny 2: I Rinnegati e Ombre dal Profondo sono gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass a partire da oggi? Al lancio della prossima espansione, prevista per il prossimo 10 novembre 2020, gli abbonati al servizio microsoft potranno inoltre accedere ai nuovi contenuti senza costi aggiuntivi oltre all'upgrade gratuito per chi vorrà giocare su Xbox Series X, piattaforma sulla quale lo shooter girerà a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo.