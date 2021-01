Destiny 2 Oltre la luce: nerf per i poteri della Stasi del Cacciatore Revenant

Le vacanze natalizie e il recente Stendardo di Ferro hanno permesso a Bungie di raccogliere una grande mole di dati in merito alle svolgimento delle partite nel PvP di Destiny 2 Oltre la Luce: osservata speciale la Stasi, il nuovo potere dell'Oscurità che ha rimescolato le carte in tavola sia nel PvE, sia nel Crogiolo.

I rilevamenti hanno tradotto in numeri ciò che i giocatori avevano già appurato sfidandosi nelle arene di tutto il Sistema Solare, ossia che la sottoclasse Revenant del Cacciatore è fin troppo forte. Per questo motivo, Bungie ha messo a punto alcuni accorgimenti volti a correggere le sue abilità della Stasi che diverranno effettivi con la patch 3.0.2 di Destiny 2, la cui pubblicazione è prevista per martedì 19 gennaio. L'obiettivo, molto semplicemente, è quello di ridurre la potenza di Tuffo frantumante e Sussurro delle faglie contro i guardiani.

Cacciatore Revenant | Modifiche della patch 3.0.2

Tuffo frantumante

Ora subisce il decadimento del danno contro i bersagli scongelati;

Danno a gittata massima ridotto da 50 a 5;

Diminuita la riduzione del danno durante l'abilità da 50% a 25%.

Sussurro delle faglie

Riduzione dei danni massimi e minimi contro i giocatori non in super da 42 a 22 e da 30 a 4;

Riduzione dei danni massimi e minimi contro i giocatori in super da 42 a 22 e da 16 a 2;

Riduzione del raggio di esplosione contro i giocatori da 10 a 9 m.

Dopo il lancio della patch 3.0.2, i tecnici di Bungie metteranno sotto osservazione i Titani Behemoth, in modo da capire come andranno a piazzarsi nella scala gerarchica del PvP dopo le modifiche alla Stasi del Cacciatore. Nel lungo periodo, invece, la compagnia punta a migliorare le classi dei Guardiani più deboli e a rivedere il bilanciamento tra uso delle abilità e uso delle armi, che nell'attuale meta, grazie all'introduzione di nuovi modi per ricaricarle, è a favore delle prime. Lo sapete che con la Stagione 13 torneranno in auge le ricompense della Città Sognante e della Luna?