Destiny 2 Oltre la Luce: nuovi dettagli su Revenant, nuova sottoclasse del Cacciatore

Il sito ufficiale di Destiny 2 si è appena aggiornato con delle nuove informazioni sulla sottoclasse della Stasi dei Cacciatori, la quale arriverà al debutto dell'espansione Oltre la Luce e prenderà il nome di Revenant.

L'attacco corpo a corpo prende il nome di Lama Raggelante e, quando utilizzato, permette all'agile Cacciatore di lanciare uno shuriken tagliente verso il nemico. L'arma da lancio è in grado di rimbalzare su diversi bersagli, rallentando e danneggiando chiunque venga colpito. La Super, Silenzio e Fragore, consente al personaggio di concentrare tutto il proprio potere per generare due letali kama, una sorta di falcetti. La coppia di armi può essere lanciata, permettendo al primo kama di congelare i nemici sul posto e al secondo kama di generare un'esplosione in grado di spazzare via tutti i nemici congelati.

Queste sono invece le nuove granate:

Granata dei ghiacciai: genera un muro di cristalli intrappolando i nemici e creando una copertura. Una volta distrutti, i cristalli infliggono una raffica di danni ad area ai nemici vicini

genera un muro di cristalli intrappolando i nemici e creando una copertura. Una volta distrutti, i cristalli infliggono una raffica di danni ad area ai nemici vicini Granata della morsa gelida: genera un'onda di energia della stasi all'impatto, congelando i nemici che vengono colpiti (massimo tre)

genera un'onda di energia della stasi all'impatto, congelando i nemici che vengono colpiti (massimo tre) Granata del crepuscolo: crea campi di stasi che risucchiano i nemici, rallentandoli e congelandoli

Le immagini pubblicate sul portale ufficiale mostrano inoltre alcuni potenziamenti che possono essere sbloccati come il Tuffo Frantumante, che consente al Cacciatore di atterrare violentemente dopo un salto per distruggere all'impatto i nemici congelati nei paraggi.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini dedicata al Revenant, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer di Destiny 2 Oltre la Luce sugli Stregoni Vincolatori dell'Ombra.