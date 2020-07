Destiny 2 Oltre la Luce: il nuovo potere della Stasi in azione in un trailer

Sono molti i giocatori ancora dispiaciuti per il recente rinvio di Destiny 2: Oltre la Luce, espansione inizialmente prevista a settembre e ora attesa per il 10 novembre. Per fortuna, la giornata di ieri è stata particolarmente ricca.

Durante Xbox Games Showcase, evento che ha presentato i giochi in arrivo su Xbox Series X, è stato annunciato che Destiny 2: Oltre la Luce entrerà a far parte di Xbox Game Pass fin dal lancio, assieme al gioco base (già free-to-play) e tutti i principali DLC, come I Rinnegati e Ombre dal Profondo. L'annuncio, indirizzato ai giocatori Microsoft, è tuttavia stato accompagnato da un trailer che risulterà essere interessante per gli utenti di tutte le piattaforme, poiché ha mostrato ufficialmente in azione il potere della Stasi.

La Stasi rappresenterà una delle più grandi novità dell'espansione, trattandosi del primo potere aggiunto fin dal debutto del capitolo originale di Destiny nel 2014, destinato ad affiancare i ben noti poteri solare, dell'arco e del vuoto. I guardiani potranno usarlo per rallentare i nemici con i campi di stasi o immobilizzali per poi distruggerli. Ogni sottoclasse di titani, stregoni e cacciatori potrà brandire la stasi in modo diverso. Fatevi un'idea sulle sue potenzialità guardando il trailer in apertura.

Destiny 2, ricordiamo, è destinato ad arrivare anche su PS5 e Xbox Series X, piattaforme sulle quali supporterà il 4K a 60fps, oltre allo Smart Delivery e l'upgrade gratis dalle versioni della precedente generazione.