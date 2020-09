Destiny 2 Oltre la Luce: il nuovo trailer ci porta su Europa

Nella giornata che sancisce l'ingresso di Shadowkeep e Forsaken gratis su Xbox Game Pass, i ragazzi di Bungie pubblicano un nuovo trailer di Destiny 2 Oltre la Luce che ci porta tra le immense distese ghiacciate della luna gioviana Europa.

Con Oltre la Luce, la software house statunitense che ha dato alla luce la serie di Halo proverà a svecchiare le formule ludiche, narrative e contenutistiche di Destiny 2 attraverso una generosa inieizione di contenuti inediti che passerà, ad esempio, per l'aggiunta del nuovo potere della Stasi.

Quanto all'ambientazione scelta per incentrare la storia dell'espansione, con Europa il team di Bungie promette di rendere ancora più appassionante ogni attività da svolgere nelle vesti dei Guardiani grazie alla presenza di molteplici punti di interesse che concorreranno a plasmare una narrazione fluida e in costante divenire.

La commercializzazione di Destiny 2 Oltre la Luce è prevista per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X e S, oltreché su PS5 per il lancio della console nextgen di Sony che, qui in Italia, avverrà il 19 novembre. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedere gratuitamente a questo DLC (ma non al relativo Season Pass) sin dal 10 novembre, anche su Xbox Series X e S con tanto di upgrade grafico e supporto 4K/60fps (accessibile pure su PlayStation 5 e gratis per chi acquisterà l'espansione su PS4).