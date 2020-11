Destiny 2 Oltre la Luce in preload dal 9 novembre: bisognerà reinstallare l'intero gioco

Una volta illustrate le attività del calendario della Stagione della Caccia di Destiny 2, i canali social del supporto ufficiale di Bungie offrono ai Guardiani tutti i ragguagli sulle tempistiche e sulle modalità di preload di Oltre la Luce.

La casa di sviluppo statunitense informa i giocatori di Destiny 2 che il titolo, in preparazione dell'arrivo dell'espansione Oltre la Luce, entrerà in manutenzione alle ore 04:00 di lunedì 9 novembre, per poi tornare attivo dalle ore 18:00 di martedì 10 novembre. In questo lasso di tempo, tutti gli utenti di Destiny 2 dovranno reinstallare il gioco in funzione del profondo processo di ottimizzazione condotto da Bungie in vista dell'arrivo del primo DLC dell'Anno 4.

L'operazione, una volta conclusa, dovrebbe portare il titolo a occupare tra i 59 e i 71 GB di spazio su hard disk (o SSD) a seconda della propria piattaforma. L'intervento di Bungie avverrà con l'eliminazione di contenuti inutilizzati, lo spostamento di altri dati nel Vault del programma DCV di Destiny e la sostituzione di moltissimi asset: in questo modo, lo spazio occupato su disco dal gioco dovrebbe ridursi del 30 o 40%, anche qui con delle differenze legate al proprio sistema d'elezione.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Destiny 2 Oltre la Luce sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X e S, oltreché su PlayStation 5 dal 19 novembre. Gli utenti che si preparano ad abbracciare la nextgen potranno comunque effettuare il preload su PS4 o Xbox One e utilizzare un hard disk esterno per trasferire i dati su PS5 o Xbox Series X|S. Fino all'arrivo dell'update nextgen di Destiny 2, e quindi fino all'8 dicembre, il titolo girerà in retrocompatibilità e, quindi, sarà possibile accedervi anche senza dover riversarne i dati di installazione sull'SSD interno.