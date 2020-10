Destiny 2 Oltre la Luce su PS5 e Xbox Series X|S: l'update nextgen esce a inizio dicembre

I ragazzi di Bungie annunciano la data di lancio dell'update nextgen per le versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5 di Destiny 2 Oltre la Luce che, contrariamente a quanto sperato dagli appassionati, non sarà disponibile in coincidenza dell'uscita delle nuove console di Microsoft e Sony.

Presumibilmente in considerazione dei dubbi sollevati dalla community sui social dopo aver appreso dell'assenza di Destiny 2 Beyond Light dalla lista della lineup di lancio di Xbox Series X e S, la software house statunitense ha così pubblicato un messaggio sul blog di Bungie.net per confermare che l'update nextgen dello sparatutto sci-fi arriverà l'8 dicembre.

L'aggiornamento sarà gratuito per tutti coloro che acquisteranno Destiny 2 Oltre la Luce e per gli abbonati a Xbox Game Pass. Su Xbox Series X e PlayStation 5, l'update consentirà ai Guardiani di giocare in 4K a 60fps, oppure in 1080p a 60fps su Xbox Series S.

Su tutte le console nextgen verrà attivata l'opzione per regolare il FOV (Field of View) e sarà possibile accedere a delle lobby unificate per piattaforma (PS5 con PS4 e Series X|S con Xbox One). Sin dal lancio di PS5 e Xbox Series X|S, però, si potrà trarre beneficio dalla potenza computazionale delle nuove console per abbattere i tempi di caricamento, accelerare l'ingresso nell'Hub della Torre o nelle destinazioni del Sistema Solare. Grazie all'SSD customizzato di PS5 e Xbox Series X|S, anche la fruizione degli elementi ingame come il menù per la personalizzazione dell'equipaggiamento del Guardiano verrà resa più fluida dall'uscita delle console nextgen, prevista per il 10 e 19 novembre.