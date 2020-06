Destiny 2 Oltre la Luce anche su Xbox Series X e PS5 con Smart Delivery e upgrade gratis

In occasione dell'annuncio di la nuova espansione Oltre la Luce in uscita il prossimo 22 settembre, Bungie ha annunciato che Destiny 2 verrà lanciato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

I giocatori che acquisteranno la nuova espansione, inoltre, saranno felici di sapere che quando passeranno alle console di nuova generazione non dovranno effettuare un nuovo acquistato. Stando a quanto riferito da Bungie nel comunicato ufficiale, "Destiny 2 Oltre la Luce su Xbox One sarà trasferibile gratuitamente su Xbox Series X tramite la funzionalità di Smart Delivery. Gli acquisti effettuati su PlayStation 4 potranno essere aggiornati su PlayStation 5 gratis". Non è chiaro effettivamente cosa possa essere trasferito e quali contenuti saranno aggiornabili gratis su PS5, ne sapremo di più durante l'estate.

Maggiori dettagli sulle versioni per PS5 e Xbox Series X di Destiny 2 verranno svelati nei prossimi mesi, ma intanto siamo felici di sapere che i giocatori potranno continuare la propria avventura sulle console di prossima generazione nel segno della continuità. Oltre la Luce, ricordiamo, verrà lanciata il 22 settembre dando il via all'Anno 4. Introdurrà la nuova location Europa, il nuovo Potere Stasi (il primo ad essere aggiunto dal lancio di Destiny nel 2014), una nuova incursione e molto altro. Oggi 9 giugno ha inoltre preso il via la Stagione degli Arrivi, che ci accompagnerà fino al lancio dell'espansione con nuovi eventi di gioco.