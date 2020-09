Destiny 2: Oltre la Luce reinstallerà l'intero gioco per 'metterlo a dieta'

I ragazzi di Bungie descrivono il processo di preload dell'espansione Oltre la Luce di Destiny 2 e confermano la necessità, per gli utenti, di effettuare la completa reinstallazione del gioco.

La software house di Bellevue interviene sulle pagine del proprio sito ufficiale per spiegare che "a causa di una combinazione di fattori come l'eliminazione di contenuti inutilizzati, la sostituzione di asset e lo spostamento di altri dati nel Vault di Destiny, ci sarà una riduzione tra il 30 e il 40% nello spazio occupato su disco da Destiny 2".

Tale processo di ottimizzazione, secondo Bungie, porterà Destiny 2 a occupare tra i 59 e i 71 GB di spazio su hard disk (o SSD) a seconda della propria piattaforma d'elezione: a detta degli autori americani, oltretutto, "tali miglioramenti dovrebbero anche aiutarci a tenere a bada le dimensioni dello spazio da riservare su disco per Destiny 2 nel corso dei prossimi anni".

Il processo di ottimizzazione sarà così profondo da indurre gli utenti a riscaricare da zero l'intero gioco al momento del lancio di Destiny 2 Oltre la Luce, previsto per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X e S, con la versione PS5 attesa in Italia per il 19 novembre. Per venire incontro alle esigenze dei fan con una velocità di connessione alla rete internet non particolarmente elevata, Bungie assicura che la fase di precaricamento di Oltre la Luce partirà il 9 novembre, coinvolgendo anche gli utenti di Destiny 2 che non acquisteranno la nuova espansione ma che, a partire dal giorno successivo, vedranno scomparire diversi contenuti tra destinazioni e attività in funzione del nuovo programma DCV di Destiny.