Destiny 2 Oltre la Luce: gli scenari dell'espansione nelle splendide immagini di Bungie

Dalle pagine del proprio blog ufficiale, i vertici di Bungie rendono omaggio al proprio team di artisti e designer che ha dato forma alle ambientazioni di Destiny 2 Oltre la Luce pubblicando una splendida galleria immagini.

Nel dare risalto ai bozzetti e ai render che hanno contribuito a definire l'impianto artistico di Oltre la Luce, Bungie cita singolarmente ogni autore che ha realizzato questi lavori, dandone così la giusta visibilità.

Naturalmente, non possiamo che abbracciare questa iniziativa e consigliarvi di seguire il link in calce alla notizia per immergervi nei portfolio di questi talentuosi artisti: Tyson Allen, Mark Goldsworthy, Jesse van Dijk, An-Tim Nguyen, Rusty Durbin, Kevin Whitmeyer, Lee Hinds, Ryan Choi, Joseph Biwald, Aaron Cruz, Eve Astra, Eric Pfeiffer, Ian McIntosh, Marc Thompson, Madison Parker, Lani Ming, Mike Poe, Ryan Kamins, Dorje Bellbrook.

Il percorso intrapreso da Bungie per ampliare l'universo ludico e contenutistico del proprio sparatutto sci-fi, ad ogni modo, è ben lungi dall'essere concluso. Nei giorni scorsi, gli sviluppatori americani hanno contenuti di Destiny 2 Oltre la Luce in arrivo nel 2021, come il Crossplay totale tra PC e console, l'introduzione delle Trasmogrificazioni e il ritorno di attività celebri come gli Assalti della DAGA Caduta e della Tana dei Diavoli, oltre alla richiestissima Incursione della Volta di Vetro.