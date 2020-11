Destiny 2 Oltre la Luce: alla scoperta della Stasi, un potere nato dall'oscurità

Tra i tanti meriti di Oltre la Luce, l'ultima grande espansione di Destiny 2, c'è quello di aver introdotto un potere completamente nuovo, il primo fin dal lancio del franchise avvenuto nell'ormai lontano 2014: si tratta della Stasi, un potere nato dall'oscurità. Scopriamolo assieme.

L'introduzione di una nuova specializzazione per ognuna delle classi di Destiny 2 - Cacciatore, Titano e Stregone - ha ovviamente avuto un grosso impatto sull'economia del gameplay. La Stasi ha innanzitutto permesso agli sviluppatori di offrire un nuovo potere elementale a Guardiani, il ghiaccio: a prescindere dalla classe utilizzata, tutte le abilità della stasi possono intrappolare gli avversari all'interno di cristalli, congelandoli e rallentandoli.

L'impatto e il potenziale dei poteri della stasi variano da classe a classe. La specializzazione Revenant del Cacciatore e il Vincolatore dell'Ombra dello Stregone prediligono il congelamento a distanza. Con il suo Behemot, invece, il Titano si conferma come il combattente più aggressivo della squadra. L'arrivo della Stasi ha inoltre cambiato radicalmente le carte in tavola nel Crogiolo, e non in maniera del tutto positiva: di questo però ne discutiamo nel Video Speciale che trovate in apertura di questa notizia e nell'approfondimento sulla Stasi Destiny 2: Oltre la Luce curato da Giovanni Panzano.