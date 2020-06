Destiny 2 Oltre la Luce: scopriamo le destinazioni in uscita e in arrivo col programma DCV

Nel corso della presentazione dell'espansione espansione Oltre la Luce di Destiny 2, Bungie ha candidamente ammesso che lo sparatutto sci-fi ha ormai raggiunto delle dimensioni tali da non poter essere più aggiornato e gestito in maniera efficiente: per questo, da settembre assisteremo alla partenza del Destiny Content Vault (DCV).

Il programma DCV, anticipato da alcuni leak emersi in rete nelle scorse settimane, consiste nella creazione di un Vault dove Bungie farà confluire diversi tutti i contenuti del primo Destiny (e delle relative espansioni) e di Destiny 2 che non troveranno più spazio con la partenza dell'Anno 4.

Come primo effetto di questo nuovo programma di supporto che verrà inaugurato a fine anno dagli autori statunitensi, con l'uscita di Oltre la Luce non sarà più possibile recarsi in destinazioni del Sistema Solare come Marte, Io, Titano, Mercurio e il Leviatano per esplorarle liberamente o per completarne le relative attività. A detta di Bungie, però, la loro rimozione non sarà definitiva, proprio in ragione della "filosofia da GaaS" del Vault: il loro ritorno nell'offerta contenutistica di Destiny 2 non sarà fine a se stessa ma avverrà insieme all'evoluzione del lore e della narrazione che si dipanerà nelle future Stagioni.

La rimozione di queste destinazioni ridurrà di diverse decine di GB lo spazio di archiviazione richiesto su hard disk da Destiny 2, rendendolo così più "gestibile" dai fan, specie in virtù dell'arrivo di Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X. Con il lancio dell'espansione Oltre la Luce, ecco allora la lista completa delle destinazioni accessibili:

Europa

Cosmodromo

Luna

Riva Contorta

Città Sognante

Zona Morta Europea

Nessus

A detta di Bungie, inoltre, questo approccio consentirà agli sviluppatori di rispondere più rapidamente ai feedback degli appassionati, garantendo in questo modo una maggiore celerità nell'introduzione delle novità contenutistiche che accompagneranno Destiny 2 e i suoi eroi negli anni a venire.