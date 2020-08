Destiny 2 Oltre la Luce: la Stasi si mostra nel trailer della Gamescom 2020

Con un nuovo trailer dedicato al gameplay, le tre sottoclassi della Stasi di Destiny 2: Oltre la Luce si sono mostrate nel dettaglio, permettendo così ai Guardiani di tutto il mondo di scoprire quali sono le prossime abilità di Cacciatore, Titano e Stregone.

Grazie allo Shadebinder, lo Stregone può impugnare un bastone in grado di sparare proiettili che "congelano" in nemici, i quali possono essere distrutti con un semplice attacco corpo a corpo. Il Cacciatore, grazie al Revenant, può lanciare dei falcetti che rimbalzano sulle superfici e bloccano i nemici con i quali entrano in contatto. Vi è infine il Titano con il Behemoth, che gli consente di potenziare i suoi pugni e danneggiare con il potere dell'Oscurità chiunque finisca nel raggio d'azione dei suoi colpi.

Oltre a mostrare le nuove abilità, il trailer ha permesso anche di dare una prima occhiata ad un nuovo nemico appartenente alla fazione dei Caduti e che probabilmente troveremo solo su Europa: parliamo di una sorta di mech il cui design ricorda quello dei Camminatori e che probabilmente sarà una spina nel fianco dei Guardiani sul pianeta ghiacciato.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'espansione in questione arriverà il prossimo 10 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Steam e Google Stadia. Il gioco riceverà inoltre un update gratuito alle console di prossima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X) e l'edizione standard del DLC, priva di Season pass, arriverà al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.