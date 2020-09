Destiny 2 Oltre la Luce: Stregoni Vincolatori dell'Ombra nel nuovo trailer

Bungie ha pubblicato un nuovo video di Oltre la Luce (la prossima espansione di Destiny 2 in arrivo durante l'autunno) incentrato sugli Stregoni Vincolatori dell'Ombra, dopo aver mostrato la Stasi alla Gamescom della scorsa settimana.

"I Vincolatori dell'ombra possono evocare un bastone impregnato di stasi che spara proiettili in grado di congelare i nemici, immobilizzandoli all'istante. L'attacco corpo a corpo dei Vincolatori dell'ombra, Esplosione in penombra, consiste in una raffica di energia della stasi lanciata dal bastone che congela subito chiunque ne venga colpito. Questo permetterà agli stregoni di far fuori i nemici congelati o ignorarli e concentrarsi sulle minacce più imminenti."

Destiny 2 Oltre la Luce sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One (anche su Game Pass sin dal day one) e Google Stadia dal 10 dicembre, il gioco verrà ottimizzato anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, come confermato da Bungie durante la presentazione della nuova espansione. Con l'arrivo di Oltre la Luce, alcuni contenuti di Destiny 2 verranno rimossi con l'obiettivo di alleggerire il gioco rimuovendo modalità e altri contenuti non particolarmente popolari tra i giocatori.