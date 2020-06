Destiny 2 Oltre la Luce: è ufficiale, il Falco Lunare sta per tornare

Nel corso delle ultime ore è arrivato direttamente da Luke Smith, il game director di Destiny 2, l'annuncio riguardante il ritorno del Falco Lunare con il debutto dell'espansione di settembre: Oltre la Luce.

Il reveal è avvenuto durante una diretta streaming avviata con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare l'ospedale St. Jude Children: raggiunto l'obiettivo dei 400.000 dollari, lo sviluppatore ha deciso di ringraziare quindi i Guardiani che hanno contribuito alla causa in modo speciale. Sembra quindi che il prossimo settembre potremo tornare ad impugnare il cannone portatile esotico ritenuto da molti una delle armi esteticamente più belle tra quelle presenti nel primo capitolo dello sparatutto. Vi ricordiamo che l'arma, arrivata nel gioco come contenuto esclusivo per gli utenti PlayStation (nell'Anno 2 è stato reso disponibile anche per gli utenti Xbox, proprio come il Monte Carlo), ha un perk che permette a tre proiettili casuali tra quelli presenti nel caricatore di infliggere un quantitativo maggiore di danni e, di conseguenza, eliminare un avversario in Crogiolo con due colpi ben piazzati. Non è chiaro se l'arma verrà pubblicata come oggetto esotico da sbloccare in maniera casuale o se farà parte di una quest esotica, in ogni caso si tratta di un ritorno molto gradito.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul DLC e i suoi contenuti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un resoconto dell'annuncio di Destiny 2 Oltre la Luce e delle espansioni dei prossimi due anni.