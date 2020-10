Destiny 2: il calendario della Stagione della Caccia accompagna il ViDoc di Oltre la Luce

Incuranti dei leak sul ritorno di una vecchia ambientazione di Destiny, i ragazzi di Bungie confezionano un ViDoc e delineano il quadro dei contenuti accessibili nella Stagione della Caccia, la nuova fase ingame che attraverserà Destiny 2 con l'arrivo di Oltre la Luce.

A partire dal 10 novembre, i Guardiani di Destiny 2 potranno intraprendere le nuove sfide della Stagione della Caccia e cimentarsi in una serie di attività che spazieranno dall'esplorazione di Europa all'Impresa per acquisire il lanciagranate esotico Stretta della Salvezza.

I giocatori potranno cominiciare a guadagnare gradi e ricompense del Pass Stagionale dal 10 novembre, ottenendo così il manufatto e potenziandolo progredendo nelle sfide. La missione della storia della stagione e la nuova attività di caccia alle endofurie, invece, saranno disponibili dal 17 novembre.

Gli sviluppatori americani sottolineano inoltre come, a partire dalla Stagione della Caccia, la gran parte dei contenuti stagionali e dell'equipaggiamento resteranno a disposizione degli appassionati per il resto dell'Anno 4 di Destiny 2. Tale decisione è stata presa per offrire agli utenti l'opportunità di sbloccare tali equipaggiamenti senza la paura di veder azzerare i loro progressi con l'arrivo delle prossime espansioni. In calce alla notizia trovate il calendario di Oltre la Luce e della Stagione della Caccia, con i contenuti previsti per chi acquisterà il DLC che introdurrà il potere oscuro Stasi e per i giocatori della versione gratuita di Destiny 2.

Quanto all'update nextgen di Destiny 2 Oltre la Luce, Bungie ha già precisato che sarà disponibile dall'8 dicembre e che sarà gratuito per chi avrà già acquistato l'espansione su PS4 o Xbox One.