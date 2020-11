Destiny 2 Oltre la Luce: video, dettagli e restrizioni del Raid Cripta di Pietrafonda

A pochi giorni dall'inizio della fase della Stagione della Caccia di Destiny 2 che darà accesso all'Incursione di Oltre la Luce, Bungie illustra i passaggi da compiere e le restrizioni da superare per partecipare all'attività di alto livello che avrà luogo nella Cripta di Pietrafonda.

I possessori di Destiny 2 Oltre la Luce avranno modo di mettere alla prova le capacità del proprio Guardiano a partire dalle ore 19:00 italiane del 21 novembre. Solo allora, infatti, tra i ghiacci di Europa apparirà l'opzione per partecipare all'Incursione nella Cripta di Pietrafonda.

Come per tutti gli altri Raid precedenti di Destiny e Destiny 2, anche stavolta l'accesso a questa attività endgame sarà consentito solo ed esclusivamente a coloro che avranno superato le restrizioni imposte da Bungie per garantire un'esperienza di gioco non punitiva per i Guardiani alle prime armi.

La modalità Contesa, ad esempio, costringerà i giocatori a portarsi a 20 Livelli di Potere al di sotto del livello del boss per 24 ore, con il Potere del manufatto disabilitato nel corso di questa fase. Chi vorrà accedere alla Cripta di Pietrafonda dovrà inoltre acquisire un Potere superiore a 1230: ai Guardiani più esperti che sapranno completare il Raid entro le ore 18:00 dell'1 dicembre, verrà data l'opportunità di acquisire la Giacca dell'Incursione di Europa tramite le Ricompense del Bungie Store. A tal proposito, invitiamo tutti i nuovi inquilini della Torre dell'Ultima Città a servirsi di questa guida per avventurarsi su Europa in Destiny 2 Oltre la Luce.