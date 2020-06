Destiny 2 Oltre la Luce: anche la Volta di Vetro tra i contenuti in arrivo

Sembra proprio che Bungie non voglia solo guardare al futuro con le nuove espansioni di Destiny 2, annunciate nel pomeriggio in una lunga diretta streaming. Tra i contenuti in arrivo troviamo anche attività molto amate del primo capitolo.

Nel corso della diretta è stato infatti confermato che il prossimo autunno verranno aggiunti al gioco il Cosmodromo, la popolare area di Pattuglia ambientata in Russia, è la Volta di Vetro, forse l'Incursione più amata dai Guardiani che giocano lo sparatutto sin dal suo debutto nel lontano settembre 2014. Questa strategia permetterà al team di sviluppo di fornire costantemente contenuti ai fan, che riceveranno così espansioni nuove e aggiornamenti che coinvolgono questo genere di attività per i nostalgici. Insomma, non è da escludere che il raid dedicato ad Oryx o il devastante Gjallarhorn (lanciarazzi esotico che ha aiutato molti Guardiani a dare una lezione a Crota) possano fare il proprio ritorno nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che a compensare l'arrivo di tutte queste novità ci pensa il Vault di Destiny 2, un sistema grazie al quale Bungie punta a rimuovere alcuni contenuti di troppo dal gioco. I primi che abbandoneranno il titolo saranno Marte, Io, Mercurio e Titano, che non potranno più essere visitati dal prossimo autunno.