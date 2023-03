Destiny 2 omaggia Lance Reddick: in arrivo interpretazioni inedite dell'attore scomparso

La tragica notizia della scomparsa di Lance Reddick ha sconvolto i fan e chi, come Bungie, ha collaborato con l'attore statunitense alla realizzazione di Destiny 2. La sussidiaria dei PlayStation Studios spiega quindi che ne onorerà la memoria proponendo le sue interpretazioni inedite nel ruolo del Comandante Zavala.

Dalle colonne del proprio 'blog istituzionale', i vertici di Bungie si dicono profondamente addolorati dalla notizia della morte di Lance Reddick e, nel ricordarne l'impegno nello sviluppo di Destiny, spiegano che "per quasi un decennio, i Guardiani di tutto il mondo hanno trovato guida e conforto nella presenza di Zavala, sospinti dalla sua voce inconfondibile e piena di forza, serenità e nobiltà".

Riflettendo sull'importanza dell'impegno profuso da Lance Reddick nel progetto di Destiny, Bungie sottolinea inoltre come "la community di Destiny e il mondo intero continuano a rendergli omaggio con infiniti messaggi di commozione sui social media e le adunanze in segno di rispetto di fronte a Zavala nella Torre, sulla loggia che sorveglia l'Ultima Città. Come attore, musicista, gamer e uomo di famiglia, la passione con cui Lance affrontava la vita e la professione si riflette ancora oggi negli occhi e nei cuori di tutte le persone che gli volevano bene".

Consapevoli del grande amore di Lance Reddick per Destiny 2, i vertici di Bungie hanno quindi deciso che "per il momento, onoreremo la sua memoria attraverso quelle sue interpretazioni che ancora devono comparire nel gioco, e ricordando per sempre il suo incredibile lavoro. Siamo estremamente addolorati per la sua scomparsa, ma saremo eternamente riconoscenti per il tempo passato insieme; il nostro pensiero va ai suoi amici e alla sua famiglia. Grazie di tutto, Lance. Ci mancherai".