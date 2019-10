Destiny 2 Ombre dal Profondo: come ottenere un Engramma Potente gratis

Nelle ultime ore è stata avvistata sul sito ufficiale di Destiny 2 la possibilità di riscattare gratuitamente per tutti i giocatori un Engramma Potente, il quale semplificherà la vostra scalata al Livello Potere massimo.

Non è chiaro se tale regalo stia stato messo a disposizione degli utenti semplicemente per celebrare l'arrivo di Ombre dal Profondo e Una Nuova Luce o per scusarsi dei gravi problemi riscontrati nelle ore successive alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. L'unica cosa certa è la presenza di tale engramma sul sito Bungie Rewards. Per poter riscattare l'oggetto non dovrete far altro che visitare il sito ufficiale dedicato alla prozione, effettuare il login con uno qualsiasi dei vostri account (a patto che abbiano tutti il profilo condiviso tramite cross-save). Una volta raggiunta la pagina con il vostro profilo non dovrete far altro che cliccare sul tasto giallo "Ricompensa email" per poter aggiungere al vostro account l'engramma.

Trattandosi di un Engramma Potente vi consigliamo però di attendere ancora qualche giorno prima di riscattarla. Una simile ricompensa andrebbe infatti sbloccata dopo aver raggiunto il soft cap, ovvero il livello 900, così da poter salire di qualche punto in più ed essere pronti all'arrivo dell'Incursione Giardino della Salvezza.

