Destiny 2 Ombre dal Profondo e Halloween: quando inizierà la Festa delle Anime Perdute?

Con l'avvicinarsi della festività, molti team di sviluppo si stanno preparando a rendere disponibili eventi speciali dedicati ad Halloween all'interno del proprio titolo.

Tra questi ultimi troviamo Bungie, che nel corso degli ultimi anni ha proposto ai videogiocatori attivi nell'universo di Destiny la possibilità di celebrare in-game la notte più spaventosa dell'anno. In particolare, il team si è in passato dedicato all'organizzazione della "Festa delle Anime Perdute", speciale evento a durata limitata.

Sull'edizione 2019, la software house non ha ancora diffuso molti dettagli, ma sappiamo che la Festa delle Anime Perdute ritornerà anche quest'anno. L'evento in-game è infatti espressamente citato nella roadmap di Destiny 2 Ombre dal Profondo e della Stagione dell'Intramontabile. Condivisa nel corso del mese di settembre, quest'ultima ne colloca l'inizio in data martedì 29 ottobre. I contenuti speciali messi a punto per l'occasione da Bungie saranno disponibili sino al successivo martedì 19 novembre. Complessivamente, i giocatori di Destiny 2 Ombre dal Profondo potranno usufruirne per un periodo di tempo pari a tre settimane.



Il team di sviluppo non ad oggi ancora condiviso tutti i dettagli su quelle che saranno le caratteristiche dell'evento. In attesa di comunicazioni ufficiali, tuttavia, alcuni giocatori hanno portato all'attenzione della community un interessante emblema, che potrebbe indicare un ritorno della Foresta Infestata. Curiosi di saperne di più?