Destiny 2 Ombre dal Profondo e Nuova Luce porteranno tutti i giocatori a 750 di Potere

Con l'arrivo della nuova espansione Ombre dal Profondo, tutti i giocatori di Destiny 2 verranno portati automaticamente al livello 750 di Potere, compresi gli utenti che utilizzeranno la versione free-to-play del gioco Nuova Luce.

Come confermato da Luke Smith di Bungie, con l'arrivo di Ombre dal Profondo ogni oggetto, arma e pezzo di armatura in possesso dei Guardiani verrà portato al livello 750 di Potere. Questo varrà non solo per i giocatori che acquisteranno la nuova espansione, ma anche per gli utenti che giocheranno con la versione free-to-play di Destiny 2: Nuova Luce.

In questo modo, i giocatori di Destiny 2 potranno accedere alla nuova stagione senza nessun tipo di svantaggio, partendo tutti alla pari. Ombre dal Profondo introdurrà ovviamente una serie di nuove attività, con le quali sarà possibile ottenere nuovo armamentario oltre il livello 950 di Potere.

A tal proposito, proprio nella giornata di ieri Bungie ha svelato tutti i dettagli sulle armature 2.0 di Destiny 2, in arrivo con il debutto dell'Anno 3 e della sua espansione. Ogni pezzo d'armatura avrà sei diversi numeri che descrivono l'impatto sulle statistiche del personaggio velocizzandone i movimenti in battaglia, riducendo il tempo di ricarica dell'abilità corpo a corpo e così via.

Ricordiamo che la nuova espansione Ombre dal Profondo debutterà il prossimo 1 novembre su PS4, Xbox One e PC. Tra le novità troviamo anche il cross-save di Destiny 2, che farà il proprio debutto la prossima settimana.