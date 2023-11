Destiny 2 e ondata di licenziamenti: Bungie scrive una lettera ai fan

Dopo i diversi licenziamenti interni avvenuti negli scorsi giorni e l'ammissione che Destiny 2 sta perdendo giocatori, Bungie interviene sul proprio sito ufficiale con una lettera rivolta a tutti i fan parlando di quello che ritiene uno dei momenti più difficili finora affrontati dalla compagnia.

"Questa è stata una delle settimane più difficili nella storia del nostro studio poiché ci siamo dovuti separare da persone che ammiriamo e rispettiamo. Abbiamo passato la settimana a sostenerci tra noi, compresi coloro che fanno parte dello studio così come amici che colleghi che non sono più con noi", esordisce così Bungie nella sua dichiarazione, che passa poi ad esaminare gli attuali problemi di Destiny 2 e delle sue espansioni e Stagioni più recenti.

"Vogliamo riconoscere i feedback e le preoccupazioni che avete avuto su L'Eclissi e le Stagioni più recenti, così come la vostra reazione al reveal de La Forma Ultima. Sappiamo di aver perso gran parte della vostra fiducia. Destiny deve sorprendere ed intrattenere: non abbiamo fatto abbastanza in tal senso e questo deve cambiare", continua Bungie sottolineando che ora il suo obiettivo è "rendere La Forma Ultima un'esperienza indimenticabile targata Destiny, vogliamo creare qualcosa che venga riconosciuta tra i migliori giochi che abbiamo mai fatto, nonché un traguardo che onori il viaggio che portiamo avanti da 10 anni".

In merito a Destiny 2 La Forma Ultima Bungie assicura che "ci stiamo intensamente impegnando per superare le vostre aspettative. Destiny 2 ha oltre 650 persone che stanno sfoggiando tutta la loro energia e talento nel plasmare questo momento epico e tutti i suoi successivi episodi". La software house promette dunque novità su Destiny 2 nelle prossime settimane, sia per contenuti più vicini come la prossima Stagione prevista per fine novembre, sia per La Forma Ultima.

Per il momento, però, Bungie non commenta le indiscrezioni diffuse dal giornalista Jason Schreier su un possibile rinvio di Destiny 2 La Forma Ultima così come di Marathon. Novità più concrete sulla questione potrebbero dunque arrivare nel prossimo futuro.