Destiny 2: l'Onnipotente esplode sui cieli della Torre, ecco il video dell'evento

Dopo i teaser sull'Anno 4 di Destiny 2, gli autori di Bungie hanno organizzato un evento ingame sulla Torre dell'Ultima Città della Terra per dare modo ai Guardiani di ammirare la già anticipata esplosione dell'Onnipotente per opera di Rasputin.

Lo spettacolo a cui hanno partecipato gli appassionati dello sparatutto sci-fi si è protratto per quasi due ore con la lunga dissoluzione dell'Onnipotente sui cieli della Torre per opera di Rasputin, l'Intelligenza Artificiale che ha fatto da sfondo alle vicende vissute nell'espansione Warmind di Destiny 2.

Dopo il lento (o meglio, lentissimo) disfacimento della corazza esterna dell'Onnipotente, la gigantesca astronave dei Cabal è andata incontro a un'enorme esplosione che l'ha portata a entrare in rotta di collisione con la Terra. Pur essendo estremamente vicina alla Torre, l'astronave è andata a schiantarsi contro le montagne che circondano l'Ultima Città, coinvolgendo solo marginalmente l'hub dei Guardiani e il Viaggiatore con detriti lanciati in ogni direzione.

Se volete assistere alle fasi finali dell'evento che ha portato alla distruzione dell'Onnipotente, in cima alla notizia trovate un video ripreso da uno dei tanti giocatori che hanno assistito all'evento. Prima, però, vi ricordiamo che alle ore 18:00 italiane di martedì 9 giugno Bungie terrà uno show digitale per presentare i contenuti dell'espansione che darà inizio all'Anno 4 di Destiny 2 a fine 2020 su PC e console, ivi compresi i sistemi nextgen in funzione dell'arrivo su Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X.