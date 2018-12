Destiny 2: è ora disponibile Armeria Nera, primo DLC del Pass Annuale

Bungie, Activision e Vicarious Visions hanno realizzato il Pass Annuale di Destiny 2: I Rinnegati, offrendo ai giocatori tanti nuovi contenuti a partire da dicembre 2018 fino ad agosto 2019

Andando a migliorare l'intera esperienza di gioco, il Pass Annuale offre un ulteriore livello di sfida e ricompensa per i giocatori più impegnati nella community di Destiny. Saranno tre le stagioni di Destiny 2 lanciate durante l’anno ed accessibili grazie al Pass, ognuna con le proprie evoluzioni e migliorie dell'esperienza utente.

Il Pass Annuale e l’espansione Armeria Nera, danno il via ad un nuovo approccio alla distribuzione dei contenuti, creando un mondo in continua evoluzione grazie agli svariati aggiornamenti.

La prima settimana darà ai guardiani l'accesso alla Forgia di Volundr, una nuovissima attività cooperativa che permetterà ai giocatori di creare e rivendicare nuove armi. Passati quattro giorni dal lancio dell’espansione Armeria Nera, sarà inoltre disponibile una nuova incursione, ambientata in una zona inedita.

Durante tutta la Stagione della Forgia, i giocatori potranno visitare l'Armeria Nera, riaccendere le forge perdute e guadagnare nuove armi, oltre al ricevere gli aggiornamenti dedicati a tutti i giocatori di Destiny 2, che includono gli eventi come L’Aurora e i Giorni Scarlatti. Tutti i giocatori di Destiny 2: I Rinnegati potranno far crescere il proprio livello di potere fino a 650. Il contenuto dell’espansione Armeria Nera sarà disponibile da oggi fino al 4 marzo 2019.

Il Pass Annuale di Destiny 2: I Rinnegati - è disponibile per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include Xbox One X e per PC tramite Battle.net. L’espansione è ora disponibile all'acquisto al prezzo di €34,99 o come parte di Destiny 2: I Rinnegati - Digital Deluxe Edition ad un prezzo al dettaglio di €79,99. Per coloro in possesso di Destiny 2 o le espansioni 1 e 2 di Destiny 2, sarà obbligatorio avere l’espansione “I Rinnegati”, venduto separatamente.