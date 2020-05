Destiny 2, qualcosa di oscuro in arrivo con l'Anno 4? Inquietante teaser da Bungie!

Come ormai noto, Bungie sta programmando con particolare attenzione il lancio dell'Anno 4 di Destiny 2, che dovrebbe includere contenuti per i quali i giocatori "non sono ancora pronti".

Nessuno specifico indizio in merito è tuttavia giunto dalla software house, che è però recentemente ritornata sull'argomento per garantire che le prime informazioni ufficiali sono in dirittura di arrivo. Nel frattempo, tuttavia, Guardiani e Guardiane potrebbero voler dedicare la propria attenzione ad un inquietante messaggio audio apparso sugli account social di Destiny 2.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale dedicato al gioco ha pubblicato un cinguettio quantomeno bizzarro. Quest'ultimo contiene infatti una misteriosa traccia audio, dall'oscuro contenuto: i suoni e i rumori che si possono udire non sembrano tuttavia suggerire alcunché di rassicurante. Che una nuova minaccia si stia preparando a farsi strada tra i pianeti di Destiny 2? In attesa di saperne di più, potete ascoltare il teaser direttamente in calce a questa news: di cosa pensate che potrebbe trattarsi?



In chiusura, cogliamo l'occasione per rammentare che le prime informazioni sull'atteso Anno 4 di Destiny 2 dovrebbero essere condivise con la community nel corso di un evento digitale Bungie attualmente atteso per la giornata del prossimo 9 giugno.