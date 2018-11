Destiny 2: Pass Annuale, Armeria Nera e update gratuiti da qui a metà 2019

I ragazzi di Bungie tracciano la strada che ci condurrà verso i prossimi, importanti update legati al Pass Annuale di Destiny 2: I Rinnegati e all'esteso programma di supporto che coinvolgerà tutti gli utenti dello sparatutto sci-fi di Activision.

Come promessoci nei lunghi mesi di attesa per l'uscita di Forsaken e come abbiamo potuto intuire con i costanti aggiornamenti che ne hanno caratterizzato il periodo post-lancio, il supporto a lungo termine che Bungie intende assicurare agli utenti di Destiny 2 promette di essere uno dei più ricchi mai proposti in un FPS dell'attuale generazione di console.

Dall'aumento del livello di Luce all'introduzione di modalità inedite, elementi di equipaggiamento rari, missioni endgame ed eventi a tempo con ricompense speciali, ecco le tempistiche di lancio degli update che scandiranno il ritmo della vita digitale dei Guardiani di Destiny 2 nel corso dei prossimi mesi.

Destiny 2: Espansioni e Update Gratuiti da qui a metà 2019

dicembre/febbraio (gioco base e Forsaken): L'Aurora, Giorni Scarlatti, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende, Stendardo di Ferro, Nuove Cosmetiche, Aumento di Potere

dicembre/febbraio (Pass Annuale): Armamento Armeria Nera, Nuova Incursione, 2 Forge Armeria Nera, Impresa Esotica, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende

Armamento Armeria Nera, Nuova Incursione, 2 Forge Armeria Nera, Impresa Esotica, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende marzo/maggio (gioco base e Forsaken): Partite Private Azzardo e Nuove Mappe, Impresa Esotica, Evento Primaverile, Aumento di Potere, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende, Nuove Cosmetiche, Ricompense Classiifche, Stendardo di Ferro

marzo/maggio (Pass Annuale): Armamento Rischio Cosmico, Impresa Esotica, Nuova Esperienza Azzardo, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende, Taglie di Xur, Impresa Sett Rischio del Jolly

Armamento Rischio Cosmico, Impresa Esotica, Nuova Esperienza Azzardo, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende, Taglie di Xur, Impresa Sett Rischio del Jolly giugno/agosto (gioco base e Forsaken): Aumento di Potere, Nuove Cosmetiche, Impresa Esotica, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende, Ricompense Classifiche, Solstizio degli Eroi, Stendardo di Ferro

giugno/agosto (Pass Annuale): Nuove Armi e Armature, Nuova Incursione, Nuovi Trionfi e Libri di Leggende, Nuova Attività da 6 giocatori, altro (2 novità non ancora annunciate)

Un primo assaggio delle novità che contraddistingueranno il supporto post-lancio di Destiny 2 da qui a metà 2019 lo avremo il 4 dicembre con l'apertura ufficiale della Stagione della Forgia e la pubblicazione dell'espansione Armeria Nera per chi ha acquistato il Pass Annuale de I Rinnegati.

Destiny 2: I Rinnegati - Armeria Nera

4 dicembre: Forgia di Volundr

7 dicembre: Forgia di Gofannon, Nuova Incursione

11 dicembre: L'Aurora

18 dicembre: Forgia di Izanami

8 gennaio: Laboratorio Niobe

29 gennaio: Impresa Esotica "L'Estrazione"

5 febbraio: Giorni Scarlatti (gratis per tutti)

Nel corso del 2019, gli acquirenti del Pass Annuale di Destiny 2: Forsaken potranno poi accedere all'espansione Joker's Wild e ad un terzo DLC non ancora annunciato. Nell'attesa, gustiamoci le immagini di presentazione dell'Armeria Nera e le scene di gameplay ammirate nell'ultimo ViDoc di Bungie.