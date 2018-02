Destiny 2: la patch 1.1.3 arriva la prossima settimana, manutenzione lunedì 26 febbraio

La prossima settimana,subirà una manutenzione per prepararsi all', come annunciato da Bungie nell'ultimo aggiornamento per la community.

Di seguito, tutti i dettagli sulle novità in arrivo con questo aggiornamento del gioco.

Lunedì 26 febbraio

I servizi subiranno una manutenzione. Non è prevista nessuna interruzione. La manutenzione inizierà alle 19:00 e terminerà alle 21:00 italiane.

Martedì 27 febbraio 2018

I servizi saranno interrotti per una manutenzione. L'aggiornamento 1.1.3 sarà disponibile al download dopo la conclusione della manutenzione.

17:00 italiane

Inizio della manutenzione dei server

I giocatori non potranno più accedere ai servizi

18:00 italiane

I giocatori verranno riportati alla schermata del titolo

L'aggiornamento 1.1.3 diverrà disponibile al download e all'installazione

19:00 italiane

Fine programmata della manutenzione dei server.

Di seguito, le principali note della patch 1.1.3:

Risolto un problema per il quale Tuffo della fenice poteva essere usato per uscire dallo spazio giocabile

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano subire una sconfitta nelle Prove dei Nove se gli avversari abbandonavano più partite consecutivamente

Il decoro dell'elmo del Crogiolo ora può essere sbloccato anche vincendo nelle Prove dei Nove

I proiettili dell'esotica Colonia ora seguono correttamente i nemici quando il framerate è superiore ai 30 FPS su PC

Bungie ha inoltre pubblicato la roadmap dei prossimi contenuti di Destiny 2, la quale prevede numerosi aggiornamenti, migliorie al bilanciamento e l'arrivo di nuovi contenuti a partire dalla primavera.