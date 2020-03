Destiny 2: la patch 2.8 dà il via alla Stagione dell'Intrepido, presto le Prove di Osiride

Come promesso, Bungie ha iniziato il roll-out della patch 2.8.0 di Destiny 2: nel momento in cui vi scriviamo i server del gioco sono in manutenzione, ma non temete: alle 18:00 tutto tornerà online e troverete ad aspettarvi i nuovi contenuti della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2.

Le novità sono molteplici: tanto per cominciare, è stato alzato di 40 punti il cap (livello massimo di Potere), pertanto l'equipaggiamento potente potrà arrivare a 1000 e quello di punta a 1010. Il soft cap (limite di Potere facilmente raggiungibile) è stato aumentato di 50 punti e portato a 950. I giocatori sono chiamati a difendere l'Ultima Città dalla Legione Rossa rafforzando Rasputin, e oggi 10 marzo, in contemporanea con il lancio della Stagione dell'Intrepido, prende il via la nuova attività PvE Torre del Serafino, che mette in palio nuove armi e armature leggendarie.

Tra le altre novità di questa stagione segnaliamo i settori perduti leggendari, i Cala la Notte in modalità gran maestro e uno dei ritorni più attesi, le Prove di Osiride! Quest'attività PvP endgame, che ha segnato la storia del franchise durante i suoi primi anni, tornerà ogni fine settimana e richiederà un livello Potere minimo di 960: il primo appuntamento è quindi fissato per venerdì 13 marzo! Segnaliamo che gli sviluppatori hanno deciso di disabilitare il Potere del manufatto nelle Prove e nello Stendardo di Ferro, ma a causa di alcuni ritardi nella certificazione ciò non avverrà prima di martedì 17 marzo. Di conseguenza, questo weekend il Potere del Manufatto sarà attivo, anche se c'è da dire che i giocatori avranno poco tempo per potenziarlo.

D'ora in avanti, inoltre, non sarà più possibile acquistare gli Engrammi Luminosi: al loro posto ci sarà un modulo nell'emporio Everversum che, a rotazione giornaliera, proporrà un oggetto selezionato fra navi, astori, involucri e mosse finali delle vecchie stagioni. Questi oggetti potranno essere acquistati con argento e a un costo ridotto rispetto al loro prezzo originale.

Con la patch 2.8.0 Bungie ha anche bilanciato numerose abilità delle classi giocabili e diverse armi, ritoccato l'interfaccia utente e risolto numerosi bug. Per maggiori informazioni in merito vi consigliamo di leggere le note ufficiali della patch 2.8.0. La Stagione dell'Intrepido terminerà il 9 giugno.