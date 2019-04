Destiny 2: la patch del 9 aprile aumenterà il drop rate di Mille Voci

Nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie, lo studio di sviluppo americano ha anticipato l'arrivo di un'importante patch di Destiny 2, la 2.2.1, che il prossimo 9 aprile andrà a risolvere alcuni problemi segnalati dai giocatori che la produzione si porta dietro da un bel po'.

Tanto per cominciare, Bungie ha promesso l'incremento della frequenza di ottenimento degli oggetti cosmetici (spettri, navi e astori) nella Città Sognante e nel raid Ultimo Desiderio. Stando a quanto dichiarato, il drop rate potrebbe raddoppiare, triplicare o anche più! I giocatori, inoltre, avranno maggiori possibilità di ricevere il fucile a fusione esotico Mille Voci nella cassa finale di Ultimo Desiderio. L'arma in ogni caso, continuerà ad essere molto rara, quindi non v'aspettate miracoli.

Modifiche anche per gli Inviti dei Nove: attualmente, i giocatori devono completare un invito entro il reset del martedì per avere l'opportunità di riceverne un altro il venerdì successivo. Dal 9 aprile, il limite temporale massimo verrà esteso fino al giovedì. Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato l'arrivo della Settimana dell'Arco. Maggiori dettagli verranno svelati nei prossimi giorni, quindi al momento possiamo solo fare delle supposizioni: probabilmente, verranno incrementati i danni di questo particolare elemento in tutte le attività, e non solo in alcuni Assalti Eroici e Cala la Notte come capita di tanto in tanto.

Cosa ve ne pare di questi cambiamenti? Prima di salutarvi, ricordiamo è rimasto un solo giorno per partecipare allo Stendardo di Ferro della Stagione del Ramingo, che include due beni consumabili inediti, il Fardello del Lupo e il Favore del Lupo. Tra le nostre pagine, inoltre, trovate una guida che spiega come ottenere Aculeo.