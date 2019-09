Destiny 2 per PC arriva su Steam il primo ottobre, tutto quello che c'è da sapere

Bungie ha confermato che a partire dal primo ottobre Destiny 2 per PC sarà disponibile su Steam e per l'occasione ha pubblicato un video di Domande e Risposte per fare chiarezza sull'argomento e rendere il passaggio indolore per i giocatori.

Quali acquisti saranno trasferiti da Battle.net a Steam?

Il passaggio da Battle.net a Steam comporterà un unico trasferimento di tutti i contenuti di Destiny 2 già posseduti dai giocatori tra cui account, gioco base, espansioni, argento e pass anuale.

I giocatori possono prenotare Ombre dal Profondo su Steam e associare i propri account per il trasferimento in seguito?

Sì. I giocatori possono acquistare già da ora Destiny 2 Ombre dal Profondo dalla relativa pagina di Steam. E' ora attivo il processo di associazione degli account su Battle.net di Blizzard e Steam.

Cosa ci aspetta su Steam il 1° ottobre?

I giocatori potranno continuare la loro avventura con Destiny 2 Ombre dal Profondo, il prossimo capitolo della storia. I nuovi utenti potranno invece muovere i primi passi con Destiny 2 Una Nuova Luce.

Cosa succede se non mi registro a Steam?

Destiny 2 non sarà più disponibile su Battle.net dopo il 1° ottobre. Speriamo di avervi al nostro fianco in questo cambio casa e che proseguirete il vostro viaggio.

Su Everyeye.it trovate una guida che spiega come trasferire Destiny 2 da Battle.net a Steam e importare correttamente account, gioco e tutti i contenuti ad esso legati già in vostro possesso.