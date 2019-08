Destiny 2 per PC: da oggi potete collegare i vostri account a Steam

Esattamente come promesso nelle settimane precedenti, Bungie ha dato oggi il via alla migrazione dell'utenza PC di Destiny 2 verso Steam, la celebre piattaforma di Valve che prenderà dunque il posto di Battle.net dopo la separazione avvenuta tra il team di sviluppo e Activision-Blizzard.

Pur non essendo il gioco ancora propriamente attivo su Steam, i Guardiani possono immediatamente procedere al collegamento dei propri account in attesa del primo ottobre, giorno in cui il trasloco di Destiny 2 per PC entrerà definitivamente in vigore. Come specificato nella FAQ pubblicata da Bungie, tutti i vostri dati saranno trasferiti da Battle.net a Steam, compresi i profili base, gli eventuali contenuti delle espansioni e così via. Per effettuare l'operazione vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Bungie.

Ricordiamo che Destiny 2 Shadowkeep sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il primo ottobre 2019. In occasione della Gamescom 2019, gli sviluppatori hanno mostrato in video la Stagione dell'Intramontabile, ed ha concesso alla sua utenza un assaggio del gameplay di questa nuova corposa espansione.