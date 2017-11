Destiny 2 PC: l'ultima patch ha introdotto dei problemi di stuttering

ha pubblicato un nuovo aggiornamento per, l'1.0.6 per l'esattezza. L'update ha risolto i fastidiosi problemi di memory leak di cui era affetta la versione per Personal Computer, che provocavano un costante decadimento della fluidità del gioco nel tempo.

A giudicare dalle segnalazioni dei giocatori, tuttavia, pare che ne sia stato introdotto un altro, di problema: molti utenti lamentano fastidiosi episodi di stuttering, assenti prima della pubblicazione della patch in questione. La casa di Bellevue ha dichiarato attraverso l'account Twitter dedicato di essere al corrente della problematica e che sta indagando per cercare una soluzione. A qualcuno tra voi è capitato questo spiacevole inconveniente?

L'update 1.06 ha anche risolto il problema con la lista clan, che non veniva caricata in maniera corretta. Presenti anche alcuni fix al gameplay, l'introduzione delle nuove regole nel Crogiolo e miglioramenti alle companion app per dispositivi Android e iOS. Trovate il changelog completo sul sito ufficiale della compagnia.

Destiny 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. D'ora in avanti le tre versioni verranno supportate in simultanea: il primo dlc, La Maledizione di Osiride, uscirà su tutte le piattaforme il 5 dicembre 2017. Tra le altre cose, aumenterà il livello potenza massimo fino a 330.