Destiny 2: su PC più utenti che su PS4 e Xbox One, nuovo record di giocatori connessi

Continua il successo di Destiny 2: Ombre dal Profondo su Steam, il quale ha raggiunto nel corso del fine settimana un nuovo picco massimo di utenti connessi contemporaneamente ai server.

Lo sparatutto in prima persona targato Bungie vanta ora un record di 292,513 utenti connessi, il che evidenzia l'interesse da parte dei giocatori verso il titolo. A contribuire a questi numeri è sicuramente anche l'arrivo di Destiny 2 Una Nuova Luce, una versione gratuita che propone agli utenti tutti i contenuti del primo anno e una selezione di attività e armi esotiche dell'Anno 2.

A sorprendere ulteriormente è il fatto che il numero di giocatori PC sia superiore a quello di Xbox One e PlayStation 4. Sul totale di Guardiani in tutto il mondo, il 57% gioca su PC, il 28% utilizza una PlayStation 4 e solo il 15% combatte su Xbox One. Questi dati sono stati raccolti dal bot Charlemagne, uno strumento molto utile per tenere traccia dei propri progressi e di quelli degli altri giocatori.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul numero di giocatori su console, vi ricordiamo che sta per avere inizio il primo Stendardo di Ferro di Destiny 2 Shadowkeep, nel quale verranno proposti una nuova quest e un nuovo set d'armatura per ciascuna classe.