La versione PC diè tutto quello che ci si aspettava, ovvero qualcosa di più di un semplice porting. La “master race” può finalmente mettere le mani su di un prodotto unico, mastodontico, capace di offrire un’esperienza ibrida di altissima qualità fra FPS ed MMO, qualcosa che prima semplicemente non c’era.

Il potenziamento grafico si fa vedere e sentire, e rende finalmente possibile un nuovo standard per la fortunata saga targata Bungie: texture in 4K, nuovi rapporti per le risoluzioni, framerate sbloccato, FOV aumentato, ed anche se non ci troviamo di fronte ad una grafica rivoluzionaria, si tratta certamente di una delizia per gli occhi. Per saperne di più vi rimandiamo all'analisi tecnica della versione PC di Destiny 2.