Destiny 2 per PC: DLC, patch e update in contemporanea alle versioni console

Parlando ai microfoni di PC Gamer, David Shaw diha voluto precisare che la versionedicamminerà di pari passo a quelle console, ricevendo contemporaneamente ad esse tutti i DLC, le patch e gli aggiornamenti previsti in futuro.

La versione PC di Destiny 2 debutterà il 24 ottobre ma, come dettagliato nel calendario ufficiale di Bungie, attività come l'Incursione e le Prove dei Nove arriveranno solo a distanza di alcuni giorni, il tempo che i giocatori riescano a sviluppare a sufficienza i propri Guardiani.

Da quel momento in poi, però, l'edizione PC di Destiny 2 si muoverà allo stesso passo di quelle PS4 e Xbox One, ricevendo in contemporanea gli stessi aggiornamenti in termini di contenuti e attività. Come ha voluto sottolineare David Shaw nell'intervista, non appena il DLC 1 uscirà su PS4 e Xbox One, questo sarà disponibile lo stesso giorno anche su PC, e così via.

